So viel verdienen Sunrise-Kundenbetreuer in der Türkei

Aktualisiert 13.05.2020 20:06

Sunrise hat seinen Kundendienst teilweise in die Türkei ausgelagert. Jetzt beklagen sich Ex-Mitarbeiter über den Lohn. Verglichen zur Schweiz, ist dieser laut Sunrise aber verhältnismässig.

von Claudius Seemann

Hüseyin Çiçek (36) arbeitete als Kundenbetreuer in einem Callcenter in der Türkei. Wegen zu niedrigem Lohn hat er aber wieder gekündigt.

Darum gehts Sunrise beauftragt eine externe Call-Center-Firma in der Türkei, um den Kundenservice effizient gestalten zu können.

Ein Mitarbeiter beklagt sich darüber, dass der Lohn zu tief sei. So verdiene er umgerechnet rund 450 Franken netto im Monat und könne sich nicht viel leisten.

Deswegen hat der Mitarbeiter gekündigt.

Sunrise betont, dass ein Vergleich zwischen den kaufkraftbereinigten Löhnen von Schweizer und türkischen Call-Center-Angestellten zeigt, dass sich die Löhne in der gleichen Grössenordnung bewegen.

Hüseyin Çiçek (36) arbeitete als Kundenbetreuer in einem Callcenter in der Türkei. Im November 2019 trat der türkisch-österreichische Doppelbürger seine Stelle beim Competence Call Center (CCC) in Izmir an, das im Auftrag von Sunrise telefonische Kundenberatungen durchführt. Aber bereits im Mai kündigt Çiçek wieder.

«Tiefer Lohn und steigende Lebenskosten»

Gegenüber 20 Minuten begründet er seinen Entscheid mit dem aus seiner Sicht miserablen Lohn: «Mein Monatslohn betrug netto 3145 türkische Lira pro Monat, umgerechnet 450 Franken. In der Türkei reicht das kaum zum Leben», sagt er. Er kriege manchmal einen Bonus, wenn er nach seiner telefonischen Beratung noch etwas verkaufen könne. Aber auch dieser reiche nicht. «Eine alleinstehende Person braucht etwa 5000 Lira, um in der Türkei einigermassen gut durch den Monat zu kommen. Es wird ja auch hier alles immer teurer.»

So bezahlt man laut Çiçek allein 1500 Lira für die Miete. Auch für die Nebenkosten muss er selber aufkommen. Diese haben sich in den letzten Wochen sogar erhöht, weil er wegen des Homeoffice mehr Strom verbrauchte. «Wie soll man dann noch durch den Monat kommen, wenn vom ohnehin schon niedrigen Lohn so viel abgezogen wird?»

Hüseyin kritisiert das Unternehmen Sunrise, für welches er Kunden beraten hat. «Ich finde es skandalös, dass ein Schweizer Unternehmen auf diese Weise in der Türkei Geschäfte macht!» Es dürfe nicht sein, dass er im Auftrag eines Schweizer Unternehmens ausgebeutet werde. Nach seiner Kündigung ist Çiçek nun auf Jobsuche. Finanzielle Stütze erhält er derzeit von seiner Familie, die in Österreich lebt.

Auch Freunde haben gekündigt

Doch nicht nur er, sondern auch Kollegen haben im Callcenter die Kündigung eingereicht. Ein Ex-Mitarbeiter sagt: «Wenn man einen Bonus nur bekommt, indem man den Kunden am Telefon nach der Beratung noch etwas verkaufen kann, macht der Job einfach keinen Spass.»

Mittlerweile hat er eine Stelle bei einer anderen Kommunikationsfirma gefunden: «Und die zahlen deutlich mehr , trotz zwei Stunden weniger Arbeitszeit», so Çiçeks ehemaliger Arbeitskollege. Auch er kritisiert den Schweizer Konzern Sunrise: «Wenn in der Schweiz jemand den gleichen Job macht, sollten wir da nicht gleich oder ähnlich viel verdienen?», fragt er sich.

«Löhne befinden sich in der gleichen Grössenordnung»

Sunrise-Sprecherin Therese Wenger nimmt gegenüber 20 Minuten Stellung. Den Vorwurf des Lohndumpings weist sie entschieden zurück: «Die Durchsch n ittsen tschädigung für einen Agenten bei CCC in Izmir, der für Sunrise Kunden berät, liegt b rutto b is zu 43 Prozent über dem höchsten türkischen Mindestlohn von 2943 Lira . Der Agent hat zusätzlich die Möglichkeit, mittels Provisionen einen noch höheren Lohn zu erreichen.»

Ein Call-Center-Lohnvergleich im Verhältnis zu den kaufkraftbereinigten Lebenshaltungskosten zwischen der Schweiz und der Türkei zeige zudem, dass sich die Löhne von Schweizer Call Center und Agenten in der Türkei in der gleichen Grössenordnung bewegen, so die Sprecherin. In der Schweiz liegt der Lohn für Call-Center-Mitarbeiter mindestens zwischen 3500 und 5000 Franken.