Lohn-Statistik - So viel verdienst du nach der Lehre

In einer neuen Lohnstatistik teilt der Bund mit, was das Medianeinkommen fünfeinhalb Jahre nach Lehrabschluss ist.

In welcher Branche jemand während der Lehre gearbeitet hat und welche Aus- und Weiterbildungen diese Person während und nach der Lehre absolviert hat, schlägt sich gemäss einer neuen Untersuchung schon wenige Jahre nach Ausbildungsschluss im Lohnniveau nieder. Auf bis zu 1000 Franken pro Monat können sich die Unterschiede belaufen. Dies hat das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag im Rahmen seiner jährlichen Statistik bekannt gegeben.

Weiterbildung lohnt sich

Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen den Branchen teilweise erhebliche Unterschiede bestehen: Hat jemand eine Ausbildung im Pflegebereich oder in der IT absolviert, verdient er oder sie fünf Jahre nach der Ausbildung mindestens 6000 Franken. Im Detailhandel hingegen sind es für die meisten rund 4800 Franken. Unterschiede bestehen auch zwischen den Regionen. In der Deutsch- und Westschweiz sind die Löhne noch relativ ähnlich (5270 resp. 5200 Franken). In der italienischsprachigen Schweiz verdient man hingegen rund 400 Franken weniger als in den anderen Landesteilen.