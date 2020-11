Millionencheck : So viel verdient dieser Youtuber pro Monat

Unge ist einer der grössten Youtuber Deutschlands. Doch wie viel verdient man eigentlich als deutschsprachiger Internet-Promi? Das hat er nun während eines Livestreams enthüllt.

Kein Wunder, dass Youtuber immer häufiger zu den Traumberufen der jungen Generation zählt. Denn es scheint oft so, als ob solche Influencer extrem schnell zu Ruhm und Reichtum kommen, ohne auch nur ihr Schlafzimmer zu verlassen. Wie viel Geld ein einzelner Youtuber aber tatsächlich verdient, ist oft ein grosses Geheimnis . Anders hält das Youtuber Unge, der in einem seiner Streams seinen Zuschauern spontan gezeigt hat, wie viel Geld er pro Monat macht.

Dass es ihm finanziell gut geht, ist seinen Fans schon seit längerer Zeit klar. Anfang des Jahres gönnte sich der Deutsche ein Mehrparteienhaus in Madeira, Portugal. Aber: Er wollte nicht allein auswandern, sondern nahm seine Geschwister und seine Mutter direkt mit. Dabei erklärte er damals schon, dass er die Immobilie nicht in Raten abzahlen würde, sondern direkt auf einen Schlag gekauft habe. Den Millionencheck hielt er in einem Video sogar in die Kamera.

Fast 200’000 Franken

In einem aktuellen Stream wurde er nun nach seinen Einnahmen gefragt. Üblicherweise reden Youtuber ungern über das Thema, und gerade bei einem Influencer wie Unge ist dies schwierig abzuschätzen, da er die Anzahl Fans, die seinen Youtube-Kanal abonniert haben, verborgen hält. In einem Video , welches er Anfang 2020 auf seinen Kanal geladen hat, erzählt er allerdings, dass er rund 3,3 Millionen Subscribers habe.

Auf die Frage nach seinem Einkommen überraschte Unge allerdings seine Fans und holte kurzerhand sein Handy hervor. Darauf zeigte er, was er im November letztes Jahr an seinen Videos verdient hat. Die Summe: 209’250 Dollar. Umgerechnet sind dies knapp 190’700 Franken. Er liess ausserdem durchsickern, dass das Jahr 2020 für ihn noch lukrativer sein würde und er damit rechne, diesen November rund 55’000 Franken mehr einzunehmen.

In Aktien investiert

Schon in Redelaune erklärte er auch, dass er den Grossteil seines Geldes allerdings nicht mit Youtube, sondern mit Aktien und Bitcoins machen würde. Er vergisst dabei nicht, zu erwähnen, dass er «richtig Glück» gehabt habe. So investierte er früh in Beyond Meat, eine Firma, die sich für Fleischersatzprodukte einsetzt. Die erlebte in den letzten Jahren einen wahren Hype, und Unge verdiente damit eine Millionensumme, wie er selbst sagt. Nachdem er die Aktien verkaufte, investierte er rechtzeitig in Tesla. Erneut ein Glücksgriff für den Youtuber.