So viel verdient Gareth Bale bei Real Madrid pro Spielminute

Der mittlerweile 32-jährige Waliser hat im Starensemble von Real Madrid sowieso schon einen schweren Stand und wurde durch muskuläre Probleme im Herbst in der Hierarchie von Trainer Carlo Ancelotti (62) noch weiter zurückgeworfen. Die Bilanz nach der Vorrunde: drei Spiele, 193 Minuten, ein Tor. Der letzte Einsatz des Flügels war am 28. August 2021.



Die spanische Sport-Tageszeitung «AS» rechnet vor: Weil ihm Real Madrid einen Nettojahreslohn von rund 18 Millionen Franken schuldet, verdiente Bale pro gespielter Minute satte 91’000 Franken. Und dem nicht genug: Real muss für jeden Franken, den sie den Spielern an Lohn auszahlen, noch einmal etwa denselben Betrag an Steuern abdrücken. Kein Wunder, sind die Verantwortlichen der Königlichen daran interessiert, den Waliser schnellstmöglich zu verkaufen.