Wachtmeister Nina Gustin (22) – «So viel Wertschätzung wie jetzt habe ich vorher nie gespürt»

Mit 18 in die RS, heute Wachtmeister: Nina Vanessa Gustin in Frauenfeld. Auf Tiktok postet sie regelmässig über das Leben in der Armee. «Vielleicht brauchen wir Sie einmal noch»: Diesen Satz hörte die 22-Jährige nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Bus.

Darum geht’s Bürgerliche wollen wegen Putin aufrüsten und die Armee vergrössern. Dafür sollen auch mehr Frauen wie Nina Gustin in die Armee.

Der Kriegsausbruch in Osteuropa stimmt die 22-Jährige nachdenklich.

«Das eigene Engagement bekommt auf einmal eine ganz andere Sinnhaftigkeit», sagt sie.

Der Kriegsausbruch in Osteuropa hat auch das Leben der Militär-Dienstleistenden in der Schweiz verändert. Das hat Nina Gustin (22) gemerkt. Sie ist Wachtmeister in der Kaserne Frauenfeld und seit vier Jahren in der Armee. So viel Wertschätzung seitens der Bevölkerung wie in den letzten Tagen hat sie in den Jahren vorher nicht gespürt, erzählt sie. Wenn sie mit dem Bus unterwegs ist, wird sie angesprochen: «Militärdienst, super.» Oder: «Vielleicht brauchen wir Sie einmal noch.»

Das ist jetzt die Frage, die sich auch in der Armee viele stellen: Was, wenn der Ernstfall eintritt? Wenn ich an die Grenze muss? Nina Gustin wäre bereit, wenn die Armee mobilisiert würde. Der Militärdienst, der sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, der auch für Frauen zugänglich wurde, der von einem eigentlichen Armee- immer mehr zum Friedensdienst wurde – er hat jetzt auf einmal ein anderes Gesicht. «Man macht sich schon Gedanken», sagt Nina Gustin. «Einerseits die Bedrohung. Anderseits bekommt das eigene Engagement auf einmal eine ganz andere Sinnhaftigkeit.»

«Die Kameradschaft ist einmalig»

Nina Gustin empfängt auf dem Parkplatz vor der Kaserne, es ist ein strahlender, kalter Wintertag. Hier fahren Militärfahrzeuge, Soldaten machen Liegestütze und rufen etwas im Chor. Es ist eine andere Welt. Ernst schauende Männer wollen den Ausweis sehen, ehe sie die Journalistin und die Fotografin aufs Areal lassen. Hier ist das vorübergehende Zuhause von Nina Gustin, die mit 18 Jahren in die Rekrutenschule eingerückt und seither dem Militär treu geblieben ist. Mehr noch: Die Armee fasziniert sie, und sie hat es sich zum Ziel gemacht, auch andere Frauen für den Militärdienst zu gewinnen.

«Die meisten Leute wissen wenig über die Armee», sagt sie beim späteren Gespräch am grossen Sitzungstisch im Verwaltungsgebäude. «Das Unbekannte hat mich angezogen. Ich wollte herausfinden, wie es ist.» Am meisten beeindruckt hat sie die Kameradschaft, die einmalig sei. Man helfe sich gegenseitig, der Teamgeist sei enorm. Etwa dann, wenn einer nicht mehr mag beim 35-Kilometer-Marsch in der heissen Sonne. «Dann gibt es sicher mindestens jemand, der ihm den Rucksack abnehmen will.»

Lippenstift und Tarnanzug

Doch manche Soldaten wollen sich nicht von einer Frau den Rucksack tragen lassen. Schon gar nicht von einer so zierlichen. Sie geben lieber auf. Nina Gustin ist gegen Geschlechter-Vorurteile, und auch gegen Gleichmacherei. «Ich muss nicht gross und breit sein, um Militärdienst zu leisten», sagt sie. Doch genauso wenig versteckt sie ihre Weiblichkeit. Make-up und Lippenstift gehören dazu, auch im Tarnanzug. Kürzlich postete sie ein Tiktok-Video mit der Message, es sei «kein Riesendeal», dass es beim militärischen Grad keine weibliche Form gebe, ob noch ein «-in» angehängt werde oder nicht. Sie ist Wachtmeister, nicht Wachtmeisterin.

Das Verteidigungsdepartement (VBS) will den Frauenanteil in der Armee erhöhen, 2030 sollen rund zehn Prozent der Dienstleistenden Frauen sein, heute sind es etwa ein Prozent. Dazu hat das VBS Anfang Jahr eine Fachstelle für Frauen in der Armee und Diversity eingerichtet. Und auch Leute wie Nina Gustin arbeiten auf dieses Ziel hin. Mit Kurz-Videos auf Instagram und Tiktok, die von Tausenden Followern angeschaut, geteilt und kommentiert werden. Jedes Mal, wenn sie eine Frau vom Dienst überzeugen kann, macht sie auf ihrer Excel-Tabelle einen Eintrag. Das VBS verzeichnet Erfolge: 2021 wurden 546 Frauen für die Armee rekrutiert, doppelt so viele wie 2020.

Möglichst keine Fehler machen

Viele haben dieses Bild von der Armee: hart, unmenschlich, ohne Empathie. Das habe sich stark gewandelt, sagt Nina Gustin. Die Armee von heute sei moderner, der Führungsstil empathischer. Die Armee werde sich weiter in diese Richtung entwickeln. Und dennoch: Was Disziplin und Ordnung ist, hier lernt man es. Bei der Besichtigung der Schlafräume wird das klar: Rucksack, Gamelle, Decke, Zahnbürste - alles ist auf den Millimeter genau an seinem Platz. Und wenn nicht, wird der Fehler vom Vorgesetzten festgestellt und korrigiert. Ein Rucksack, der verkehrt herum auf der Ablage liegt, zum Beispiel. Fehler sollten möglichst kein zweites Mal passieren, sagt Gustin. Sonst könne es Sanktionen geben, etwa Nach-Arbeit. Das sei auch richtig, sagt Gustin: «Das Militär ist eine gute Schule.» Speziell sei nachher der Kontrast zum vergleichsweise chaotischen Alltag im Zivilleben.

Nina Gustin redet schnell, klar und verständlich. Sie kommt ins Feuer, wenn sie vom Militär erzählt. Von Handwerker bis zum Akademiker hat es alles in derselben Gruppe. Das gebe es nur in der Armee, sagt sie. «Herkunft spielt keine Rolle, nur das Miteinander zählt.» Man wachse zusammen, es entstehe ein unsichtbares Band. Sie fühlt sich wohl in der Rolle der Vorgesetzten, und sie spürt Respekt von ihrer Gruppe. «Im Ausgang können sie mich duzen», sagt sie.

Was sie stört, sind unmotivierte Kollegen. «Es macht keinen Sinn, wenn jemand Militärdienst leistet, weil er muss.» Viel besser fände sie einen obligatorischen Dienst an der Gesellschaft für Männer und Frauen. Das könne im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr oder im Militär sein. Zwei Stunden in der Kaserne verfliegen im Nu. Es gibt so viel zu zeigen und zu erzählen. Die Mittagspause ist jetzt vorbei, aber das macht nichts. Sie wollte ohnehin nicht gross Pause machen. Wichtiger ist heute der Feierabend, denn sie geht fürs Wochenende nach Hause ins Zürcher Oberland zu den Eltern und zur Schwester.

Bald wird sie das Militär verlassen, und dann in einer anderen Tätigkeit Fuss fassen. Nach vier Jahren sei es jetzt Zeit für etwas Neues, sagt sie. In welcher Branche, das werde sie sehen.