Coronavirus So viel wollen die Pharmakonzerne mit dem Impfstoff verdienen

Biontech und Pfizer sind jedoch nicht die einzigen Unternehmen, die an einem Impfstoff arbeiten. Die Frage stellt sich: Was wollen die Unternehmen mit dem Wirkstoff eigentlich verdienen? Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sprach Pfizer-Chef Albert Bourla von einem «sehr sehr kleinen Gewinn» in diesem Sommer. In den USA soll die Impfdosis von Pfizer und Biontech pro Person 40 Franken kosten – zwei Spritzen zu jeweils 20 Franken. Längerfristig rechnet Bourla allerdings mit mehr Profit.