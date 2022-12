Exklusive Schuhe: So viel wollen Fans für seltene YB-Sneaker zahlen

Üblicherweise findet die Sneaker-Messe in Zürich oder anderen europäischen Städten statt.

Am Sneakerness-Event kann eines der zehn Paare für 1898 Franken ersteigert werden.

So sehen die YB-Sneaker aus, die versteigert werden und am Event erhältlich sind.

Nach 14 Jahren findet die Sneakerness erstmals wieder in Bern statt – und zwar im Wankdorf. Grund dafür ist, dass die Sneaker-Messe zum Jahresabschluss eine Kollaboration mit den BSC Young Boys führt. Am Sonntag sollen sich Sneaker-Liebhaberinnen und -Liebhaber somit im Stadion treffen und über 2000 Sneaker-Raritäten, -Klassiker und Trend-Schuhe ersteigern können. Doch für Fussball-Fans ist nicht die Messe das Highlight, sondern der speziell für den Event kreierte YB-Schuh.

«Mit dem Event in Partnerschaft mit YB erfüllt sich für mich ein Bubentraum. Schon als Teenager besuchte ich die Spiele der Berner Young Boys und bin seit jeher stolzer Supporter», schreibt Sneakerness Mitgründer Sergio Muster in einer Medienmitteilung. «Dass wir zudem eine Kleider-Kollektion mit dem für dieses

Event eigenen entworfenen Wappen in den Verkauf bringen, ist eine Ehre für mich.»