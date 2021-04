Rund 1,3 Milliarden Franken: So viel würde die Elternzeit in der Schweiz jährlich kosten, schätzt die Eidgenössische Kommission für Familienfragen.

Seit 1. Januar 2021 ist in der Schweiz der Vaterschaftsurlaub in Kraft. Jeder Vater hat das Recht auf zwei Wochen bezahlte Absenz vom Arbeitsplatz innerhalb der ersten sechs Monate nach Geburt seines Kindes. Die Schweizer Bevölkerung nahm eine entsprechende Vorlage im September 2020 mit 60,3 Prozent an. Schon länger kennt die Schweiz den Mutterschaftsurlaub: Frauen dürfen nach der Geburt 14 Wochen arbeitsfreie Zeit beziehen.