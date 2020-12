Dass Apple Produkte nicht immer die billigsten auf dem Markt sind, ist bekannt. Doch wie viel Geld müsste man eigentlich aufwenden, wenn man die neuesten und besten Gadgets und Produkte von Apple allesamt kaufen möchte? Eine Zusammenstellung von CNN der aktuellsten Geräte aus dem Apple-Sortiment zeigt dies deutlich auf: Es sind beinahe 80’000 Dollar. Doch wie viel würde es in der Schweiz genau kosten? Hier die Aufstellung:

iPhone

Das neueste iPhone-Modell im Topsegment ist das iPhone 12 Pro Max. Es verfügt über einen 6,7-Zoll-Bildschirm und über einen maximalen Speicherplatz von 512 Gigabyte. Das Gerät kostet in der Schweiz 1589 Franken.

Apple Watch

Die Apple Watch darf in einer luxuriösen Apple-Sammlung natürlich nicht fehlen. Das neueste und teuerste Modell ist die Apple Watch Series 6 mit Titangehäuse. Wer sich dazu noch ein schickes Lederarmband leisten möchte, bezahl für die Kombo 829 Franken. Für das glattere Gliederarmband steigt der Gesamtpreis nochmals um 450 Franken.

Mac-Computer

Der leistungsfähigste und neueste Computer von Apple ist der Mac Pro. Im Internet musste dessen Design viel Spott einfangen, weil es einer Küchenraffel äusserst ähnlich sieht. Der Preis unterscheidet sich aber deutlich von dem des Küchengeräts. Der Basispreis des Computers beträgt 6399 Franken. Wer ihn aber mit allen Extras und in der leistungsfähigsten Ausführung besitzen möchte, treibt den Preis bis auf 58’979 Franken hoch. Dazu kommt noch der Preis für das Magic Trackpad für 60 Franken.

MacBook

Aber auch für unterwegs braucht es einen Computer. Dieser ist in der Form des Macbook Pro zu finden. Die grössere Ausführung verfügt über einen Bildschirm von 16 Zoll. Dieser kostet in der Basisausführung 2699 Franken. Wer auch hier in allen Schnickschnack und einen Maximalspeicher von 8 Terabyte investieren möchte, bezahlt nochmals 4790 oben drauf.