Die Preise für Ski-Ferien sind seit Corona gesunken. Es gibt aber immer noch riesige Preisunterschiede je nach Region. Familien können mit einem Preisvergleich Tausende Franken sparen. Am teuersten ist der Winterspass in Zermatt.

Corona machts günstiger : So viel zahlst du für Ferien in den Schweizer Skigebieten

Darum gehts Wer Preise vergleicht, kann bei den Skiferien mehrere Tausend Franken sparen.

Das zeigt eine Analyse von 14 Skigebieten.

Wegen Corona ist Skifahren allgemein günstiger geworden.

Bleibt das Reisen aber schwierig, könnten die Preise in den nächsten Jahren wieder steigen.

Skiferien in der Schweiz sind ein teurer Spass. Je nach Skigebiet gibt es aber grosse Preisunterschiede: An den teuersten Orten kostet es rund 69 Prozent mehr als in den günstigsten Regionen. Eine Familie kann so schnell mehrere Tausend Franken sparen, wie die Analyse des Wirtschaftsforschungsunternehmens BAK Economics im Auftrag der Bank Cler zeigt.

Der Vergleich von 14 Skigebieten für eine Woche Ferien im nächsten Februar mit 8-Tages-Skipass, Skischule, Skiverleih und sieben Nächte in der Ferienwohnung inklusive Kurtaxe kostet eine vierköpfige Familie in der Aletsch Arena weniger als 3500 Franken.

Die Preise für Zermatt, Verbier und St. Moritz hingegen liegen bei über 5000 Franken (siehe Bildstrecke oben). Dazu kommen die Kosten für Essen, Anreise und Unterhaltung. Hier eine detaillierte Übersicht, wie sich die Kosten für Wintersportferien je nach Region zusammensetzen:

Im Vergleich zur letzten Preisanalyse vor zwei Jahren sind die Kosten nahezu in allen Regionen gesunken: Die Corona-Pandemie hat Skifahren in der Schweiz im Schnitt drei Prozent günstiger gemacht. Die grössten Preissenkungen gab es in der Saas-Fee mit 9,4 Prozent und in der Region Flims-Laax-Falera mit 8,1 Prozent.

Übernachtungen sind fast 5 Prozent günstiger

Den grössten Anteil der Ausgaben machen die Übernachtungen im Ferienhaus aus, in der Analyse wurden dafür Airbnb-Preise verglichen. Seit Corona sanken die Übernachtungskosten im Schnitt um 4,8 Prozent. Es gibt aber hohe Schwankungen je nach Region: So kann eine vierköpfige Familie in Airolo oder in der Aletsch Arena 1000 Franken sparen im Vergleich zu Arosa-Lenzerheide oder Zermatt.

Auch an den günstigsten Orten lässt sich noch bei der Unterkunft sparen. Liegt die Ferienwohnung etwa in einer Talgemeinde wie im Fieschertal, fallen die Kosten günstiger aus als auf dem autofreien Plateau wie der Fiescheralp, wie eine Sprecherin der Aletsch Arena erklärt.

Der Name macht den Preis

«Premium-Destinationen wie St. Moritz sind immer teurer als weniger bekannte Skigebiete», sagt Tourismusprofessor Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Der berühmte Name macht den Preis. Doch das Angebot muss deswegen nicht besser sein als an günstigeren Orten.

Es kann aber auch sein, dass man in einer Region ein All-Incluvise-Paket mit Unterkunft und Skipass findet, das sehr günstig ist, erklärt Stettler. Zudem setzen die Skigebiete zunehmend auf dynamische Preise: So lässt sich etwa abseits der Hauptsaison viel Geld sparen.

Weitere Preissenkungen möglich

Als Grund für die Preissenkungen seit Corona sieht Stettler die gesunkene Nachfrage aus dem Ausland, die nicht durch Schweizer Gäste kompensiert werden konnte. «Eine kleinere Auslastung führt automatisch zu günstigeren Preisen», so der Tourismusexperte.

Die Popularität von Skiferien habe angesichts der Klimaerwärmung schon vor Corona abgenommen. Deshalb könnten die Preise weiter sinken. Bleibt das Reisen aber auch in den nächsten Jahren wegen Corona noch schwierig, könnten die Preise wieder steigen.

«Wenn Reisen weiterhin nur innerhalb Europas unbeschwert möglich sind, werden die Schweizer Touristen hier bleiben und auch die europäischen Gäste wieder kommen, statt auf Weltreise zu gehen», so Stettler. Dann steige die Nachfrage und damit auch der Preis.

