Am meisten Bussen werden wegen der Teilnahme an illegalen Veranstaltungen und der Versammlung von Menschengruppen verteilt.

Während die Polizeikorps des Kantons Zürich in der vergangenen Woche rund 100 Ordnungsbussen aufgrund von Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung ausgesprochen haben, halten sich die Zentralschweizer Kantone Zug, Luzern und Schwyz sehr bedeckt: Ordnungsbussen im Zusammenhang mit Corona würden nicht kommuniziert. Und auch die Kantonspolizei Solothurn setze auf «Prävention und Aufklärung», nicht auf «Repression», schreibt Mediensprecher Bruno Gribi. Man gebe derzeit keine Bilanz bekannt. Denn: «Grundsätzlich kommunizieren wir in Jahreszahlen.»

Andere Kantone kategorisieren entsprechend der neuen Verordnung die Vergabe der Bussen und kommunizieren ihre Arbeit transparent. So verzeichnete die Kantonspolizei Basel Stadt 60 Ordnungsbussen zwischen dem 1. Februar und letztem Montag – rund die Hälfte davon aufgrund der Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung, 26 aufgrund einer Menschenansammlung. Die Kantonspolizei Bern verzeichnete im gleichen zeitlichen Rahmen gesamthaft 34 gebüsste Verstösse.

Auch in der Ostschweiz wird gebüsst: Der Kanton Thurgau meldet bis am Mittwoch rund 39 Bussen – auch hier wurde der grösste Teil aufgrund der Teilnahme an einer unzulässigen Privatparty ausgestellt. Die Kantonspolizei St.Gallen kommuniziert auf Ende letzter Woche 24 Bussen, die Stadt 50. Beim Nicht-Tragen einer Maske ist man laut Stapo-Sprecher Roman Kohler kulant – im Gegensatz zu illegalen Partys. Die Stadtpolizei Winterthur zählt knapp 40 Corona-Ordnungsbussen. Diese seien mehrheitlich aufgrund von Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum am Wochenende ausgestellt worden, teilt die Polizei mit. Sehr selten seien Interventionen gewesen wegen einer zu grossen Veranstaltung im privaten Rahmen.