Abfall: So viel Doesn und Flaschen wurden nach dem Züri Fäscht recycelt

Am Züri Fäscht 2023 wurden Wertstoffe konsequent recycelt.

Das Züri Fäscht findet alle drei Jahre statt. Gleichzeitig lockt das grösste Schweizer Volksfest jeweils rund zwei Millionen Menschen in die Limmatstadt. Dabei entsteht auch richtig viel Abfall . Die Stadt veröffentlichte nun, wie viel Abfall zusammengekommen ist.

An der diesjährigen Austragung wurden Wertstoffe wie Alu, PET, Glas und Karton erstmals konsequent recycelt. Durch Abfalltrennung während und nach dem Fest konnten 900’000 Alu-Getränkedosen und 300’000 PET-Getränkeflaschen zurückgewonnen werden, heisst es vonseiten Entsorgung + Recycling Zürich. Gesamthaft wurden 55 Tonnen Wertstoffe gesammelt – fünf Mal so viel wie im Jahr 2019. Damit ERZ diese Steigerung im Jahr 2023 realisieren konnte, wurde das Budget für die Eigenleistungen von ERZ für das Züri Fäscht gegenüber dem Jahr 2019 um 470’000 auf 1,12 Millionen Franken erhöht.

Ziel nicht erreicht

Am diesjährigen Züri Fäscht hat Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) ein komplett neues Abfallkonzept umgesetzt. Das Ziel: die Kehrichtmenge um die Hälfte reduzieren und die Sauberkeit während des Festbetriebs zu verbessern. Insgesamt kamen 315 Tonnen Abfall zusammen. Damit erreichen die Organisierenden das Ziel, 50 Prozent weniger Kehricht zu erreichen, nicht.

«Das diesjährige Züri Fäscht hat gezeigt, dass Recycling an einem Volksfest dieser Grösse möglich ist und mit einer aufwendigen Logistik tonnenweise Wertstoffe zurückgewonnen werden können. Es wurde aber auch klar, dass dies nicht reicht, um das angestrebte Ziel von 50 Prozent weniger Kehricht zu erreichen», teilt ERZ weiter mit.

Rund 120 grüne Entsorgungspunkte wurden an der diesjährigen Austragung aufgestellt und während des ganzen Festbetriebs bewirtschaftet. 350 Mitarbeitende der ERZ-Logistik und der Stadtreinigung waren im Einsatz – unterstützt von 400 freiwilligen Recycling Heroes. «Dank neuen Logistikwegen über Wasser konnten Abfälle auch während der Festzeiten aus dem Festgelände wegtransportiert werden, was überfüllten Abfallbehältern entgegenwirkte und somit zur Sauberkeit beitrug», teilt ERZ am Freitag mit.