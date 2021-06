Keine Maske mehr im Freien : So viele Freiheiten hast du jetzt in deinen Italien-Ferien

Schluss mit der Schutzmaske: Italien hat am Montag aufgrund tiefer Ansteckungsraten weitere Lockerungsschritte umgesetzt. Davon profitieren auch Touristen.

Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen ist in Italien am Montag die Maskenpflicht im Freien aufgehoben worden. Landesweit gilt die Pflicht zum Tragen einer Mundmaske nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie an stark frequentierten Orten an der frischen Luft. Auch die letzte noch geltende regionale Ausgangssperre fiel weg. Im nordwestlichen Aostatal wurde die nächtliche Sperrstunde zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens aufgehoben.