Swiss Olympic hat am Montag alle Athleten und Athletinnen für die Olympischen Spiele in Tokio bekanntgegeben. Auch Roger Federer fungiert im Aufgebot.

116 Athleten und Athletinnen : So viele Medaillen sollen es bei Olympia sein – auch Federer für Tokio nominiert

1 / 1 Roger Federer zählt zu den 116 Schweizer Sportler und Sportlerinnen an Olympia. Pool via REUTERS

Darum gehts 116 Schweizer Athleten und Athletinnen nehmen an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Roger Federer wurde auch selektioniert, ob er tatsächlich teilnimmt ist noch offen.

Das offizielle Ziel von Swiss Olympic sind mindestens 7 Medaillen.

Roger Federer steht vor seinen fünften Olympischen Spielen. Der Tennisstar wurde zusammen mit 115 weiteren Athletinnen und Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio selektioniert. Die Selektionen sind damit abgeschlossen.

Wie Swiss Olympic am Montag bekannt gab, will der 39-Jährige seine olympische Medaillensammlung nach Gold im Doppel 2008 (mit Stan Wawrinka) und Silber im Einzel 2012, wenn immer möglich erweitern. Federer selber liess zuletzt aber noch offen, ob er tatsächlich teilnehmen will. Er werde sich erst nach Wimbledon definitiv entscheiden. Neben Federer wurden auch Belinda Bencic und Viktorija Golubic für das olympische Tennisturnier nominiert. Die beiden Spielerinnen haben die Teilnahme bereits bestätigt.

Mixed-Double mit Federer und Bencic?

Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic, würde sich ab einem Schweizer Mixed-Doppel ganz besonders freuen: «Die Vorstellung von einem Mixed-Team mit Roger Federer und Belinda Bencic ist sehr spannend. Und wenn sie antreten, zählen sie auch zu den Favoriten»

Stöckli gefällt die Mischung des Swiss Olympic Team für Tokyo 2020. Der ehemalige Spitzencurler sagt: «Es ist ein spannendes, ein hochkarätiges Swiss Olympic Team. Ein Swiss Olympic Team, das die Vielfalt der Schweiz und alle vier Sprachregionen abbildet. Mit Athletinnen und Athleten, die getreu unserem Missionsstatement «All-in» gehen werden in Tokio und die viele Geschichten schreiben werden, welche die Emotionen des Sports transportieren und die Schweiz faszinieren werden!»

Fussball-Nati als Vorbild

Stöckli erwähnte bei der Medienkonferenz am Montag, dass man als Swiss-Olympic-Team ähnlich wie die Fussball-Nationalmannschaft bei der EM ein Kapitel Schweizer Sportgeschichte schreiben wolle. Für besonders grosse Begeisterung würden dabei natürlich Exploits in Form von Medaillen-Gewinnen.

Das von Swiss Olympic definierte Medaillenziel wurde am Montag ebenfalls bekanntgeben. Stöckli gibt «7+» als Vorgabe für die Athletinnen und Athleten vor. «Wir hätten das Ziel auch höherstecken können. Doch mit Blick auf die schwierigen 15 Monate, die hinter uns allen liegen und die uns gezeigt haben, wo die Prioritäten liegen, ist es richtig zu sagen, dass wir in erster Linie die sieben Medaillen von 2016 und den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro übertreffen wollen.»

Eine besonders grosse Challenge in Japan könnte neben den Begleitumständen der Corona-Pandemie die Hitze werden: «Das Wetter wird die grösste Herausforderung sein», sagt Stöckli.» Es sei schwierig, sich darauf einzustellen. «Aber wir versuchen alles, was wir tun können. Sicher ist, dass die Hitze in allen Outdoor-Sportarten ein Thema sein wird.»