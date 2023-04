Suva: Viele Absturzunfälle bei der Arbeit – Gesamtrisiko sinkend

Das Risiko, am Arbeitsplatz zu verunfallen, ist in den vergangenen zehn Jahren um 13 Prozent gesunken.

Mit Hinblick auf dem am Freitag stattfindenden Welttag für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz hat die Suva Zahlen zu Unfällen, deren Gründe und deren Folgen veröffentlicht. Diese zeigen: Die Zahl der Unfälle am Arbeitsplatz ist in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Dafür sei die Zahl der Absturzunfälle auf hohem Niveau stabil geblieben, so die Suva in ihrer Mitteilung.