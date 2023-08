So viele Millionäre gibt es in der Schweiz

Schweiz auf Platz 6 beim Medianvermögen

Fast 60 Millionen Menschen haben über eine Million Dollar

Gemäss UBS und CS gibt es weltweit 59,4 Millionen Millionärinnen und Millionäre, wobei die Zahl 2022 nur in wenigen Länder zulegte, unter anderem in Norwegen (plus 104’000), dem Iran (plus 104’000) und in Brasilien (plus 120’000). Etwa zwei Prozent der Millionärinnen und Millionäre leben laut den Banken in der Schweiz.