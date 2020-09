Mit Kapitel zwei in der «Fortnite»-Geschichte wurde die Mechanik des Fischens eingeführt. Mit einer Angelrute konnte man Fische fangen, die einem seine Gesundheit wiederherstellen oder Waffen finden. Mittlerweile gibt es in «Fortnite» deutlich mehr Auswahl an Fischen.

Tatsächlich gibt es nun 38 verschiedene Fische, die in acht Kategorien unterteilt werden. Sie geben dem Spieler beim Verzehr unterschiedliche Fähigkeiten und können jeweils in unterschiedlichen Grössen gefangen werden. Zu den acht Hauptarten gehören:

Fisch-Wettkampf in «Fortnite»

Die verschiedenen Fische dieser Kategorien sind nicht alle überall verfügbar. So muss man etwa für einen «grünen Thermalfisch» im Wald angeln gehen oder für eine «lila Qualle» an den Strand. Manche Fische wie der «weisse Schlürffisch» schwimmen einem nur in der Nacht an den Haken. Manche Fische können auch nur mit der sogenannten «Pro-fishing-rod» gefangen werden. Diese spezielle Angelrute kann wie gewohnt in Fässern gefunden oder durch Verbessern einer normalen Angel an Werkbänken erschaffen werden.