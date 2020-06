Zählung an Schweizer Bahnhöfen

So viele Pendler tragen eine Maske

Erstmals zeigt eine Analyse von Videoaufnahmen in Zürich, Bern und Lausanne, wie viele Personen im ÖV mit Mundschutz unterwegs sind.

Dank der gelockerten Corona-Regeln bewegen sich die Schweizerinnen und Schweizer wieder freier; an Bahnhöfen und in Zügen sind mehr Pendler unterwegs. Nicht immer können diese die Abstandsregel von zwei Metern einhalten. Trotzdem trägt kaum jemand die von den SBB «dringend» empfohlene Maske, wie erstmals eine automatisierte Auswertung zeigt. Dazu filmte eine Kamera die Pendlerströme an mehreren Schweizer Bahnhöfen. Eine Software erfasste in Echtzeit, ob die Personen eine Maske trugen oder nicht. Die Videoaufnahmen wurden danach gelöscht, übrig blieben nur die Daten.