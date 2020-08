Kosten nach Roadtrip

So viele Reparaturen hat ein Tesla mit 500’000 Kilometern

Tesla-Fan Steve Sasman schickte sein Model S auf eine weite Reise. Nach einer halben Million Kilometer soll die Karosse immer noch in einem Topzustand sein. In seinem Blog stellt der Amerikaner die Reparaturkosten zusammen.

Der Autoblogger Steve Sasman ist ein Tesla-Fan. Um zu sehen, wie viel so eine Karosse des US-Elektroautobauers aushält, setzte er sich selber in einen Tesla und blochte mit diesem quer durch die USA.

Seit diesem Sommer hat der Tesla rund eine halbe Million Kilometer hinter sich – und er ist Sasman zufolge noch immer in Top-Form. In seinem Blog listet der Amerikaner auf, welche Reparaturen und Kosten bei seiner jahrelangen Autotour angefallen sind.

Gebrauchter Tesla

Auf dem Tacho knackte der Vielfahrer schon nach rund zwei Jahren die 100’000-Meilen-Marke (knapp 161’000 Kilometer). In dieser Zeit brauste Sasman als Uber-Fahrer herum und machte einen Roadtrip durch 48 US-Bundesstaaten und Kanada.

Welche Reparaturen am Tesla nach 500’000 Kilometern nötig waren, siehst du in der Bildergalerie oben.

Positive Überraschung

Für Sasman sind die im Verhältnis niedrigen Kosten eine positive Überraschung: «Ich würde gerne von jedem anderen 100’000-Dollar-Auto hören, das so weit fährt (mit einer Garantie von 50’000 Meilen) und weniger als 4000 Dollar kostet», schreibt er in seinem Blog.

Im Mail 2019 schaffte der Amerikaner mit seinem Model S gut 322’000 Kilometer. Auch bis zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Reparaturen in Grenzen. Unter anderem ersetzte Sasman den Touchscreen für etwas mehr als 2000 Franken.

Bis zu diesem Kilometerstand bezahlte der Fahrer insgesamt rund 5000 Franken an Reparaturen. Zudem will er mit dem Elektroauto bis über 18’000 Franken an Sprit gespart haben.