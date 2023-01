«99 Moons»: So viele Sexszenen gab es in einem Schweizer Film noch nie

Diese Woche kam der neue Schweizer Kinofilm «99 Moons» in die Kinos.

«99 Moons» kam am 12. Januar in die Kinos – und wirft bereits hohe Wellen. Grund dafür sind die vielen expliziten Sexszenen. «In der Schweizer Filmlandschaft ist ‹99 Moons› eine Ausnahmeerscheinung», sagt Beat Glur, Vorstandsmitglied des Verbands der Schweizer Filmjournalistinnen und -journalisten.

Sex in Kinofilmen hat in Europa lange Tradition

«Schweizer Filme sind oft eher mutlos, konventionell und wenig experimentierfreudig. Regisseur Jan Gassmann wagt mit seinem Film etwas, das in anderen Ländern, etwa im skandinavischen Kino, längst angekommen ist, in der Schweiz bisher aber noch ein Tabu war», sagt Glur.

International und bei grossen Filmen seien explizite Sexszenen und Nacktheit tendenziell eher rückläufig. «Die USA haben sehr strikte Regeln und in China oder Indien wird gar kein Sex gezeigt. In Europa hat Sex in Kinofilmen hingegen eine längere Tradition, wobei die Schweiz bisher eher eine Ausnahme darstellte.»