Neues Zürcher Spiel - So viele Shots gehen im Exil pro Nacht über die Theke

Zehn Franken pro Spiel fliessen in den Zürcher Nachtkulturfonds.

Ein Teil der Einnahmen fliesst in den Nachtkulturfonds.

4865 Shots gehen im Exil im Durchschnitt pro Nacht über die Theke, insgesamt 808 Rollen Toilettenpapier braucht es in Frieda’s Büxe pro Monat, nur 2 Zentimeter gross ist die kleinste Discokugel im Klaus – das sind Zahlen zu Zürcher Clubs, die im neuen Spiel «Züri Tanzquartett» enthalten sind. Ob alle Angaben wirklich so stimmen, ist schwierig zu verifizieren. Jedenfalls sind es die Zahlen, welche die Clubs den Machern des Spiels geliefert haben.

Herausgegeben wird das Spiel von der Bar und Club Kommission Zürich. Es ist online für 25 Franken erhältlich. Davon fliessen 10 Franken in den Nachtkulturfonds, der zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern sowie Betrieben in Not ins Leben gerufen wurde.