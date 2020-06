Eindrücklicher Test

So viele Tröpfchen stösst du mit und ohne Maske aus

Wer keine Maske tragen möchte, hält stur an der Behauptung fest, Masken würden nichts bringen. Ein Mikrobiologe beweist nun – einmal mehr – das Gegenteil.

Warum eine solche in Situationen, in denen man nicht auf Abstand gehen kann – beispielsweise im ÖV –, in Pandemie-Zeiten durchaus sinnvoll ist, zeigt Mikrobiologe Rich Davis vom Sacred Heart Medical Center in Washington in einem simplen Test (siehe Video), den er via Twitter teilte. Dieser zeigt am Beispiel «von Bakterien aus meinem Mund- und Rachenraum wie eine einfache Hygienemaske ausgeatmete Atemtröpfchen aufhalten kann». Die Übertragung auf diesem Weg gilt als Hauptübertragungsweg von Sars-CoV-2.