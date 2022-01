Fels stürzt auf Boote – «So viele Verletzte, einige mit offenen Brüchen»

In einem See nahe der Stadt Capitólio in Brasilien stürzte ein riesiger Felsbrocken ins Wasser. Passagiere aus anderen Booten schildern, wie sie den dramatischen Augenblick erlebten.

Ein gigantischer Felsbrocken stürzte am 8. Januar 2022 auf mehrere Touristenboote in Capitólio, im Süden von Minas Gerais. Video: Twitter

Darum gehts Videos zeigen, wie ein riesiger Gesteinsbrocken von einer Felsformation im brasilianischen Capitólio wegbricht und in den See stürzt.

Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben – sie alle sassen in einem Boot namens «Jesus».

Eine Augenzeugin spricht von einem « Kriegs gebiet».

Zuerst fielen einige Steine in den Furnas-Stausee im brasilianischen Capitólio, Sekunden später eine über 1000 Tonnen schwere Felswand. Mehrere Videos zeigen den Augenblick, in dem sich der gigantische Felsbrocken löst und auf zwei kreuzende Ausflugsboote kippt. Beim Unglück kamen acht Menschen ums Leben – sie alle sassen im selben Boot mit dem Namen «Jesus». Mindestens 15 Personen wurden verletzt in Spitäler eingeliefert – darunter drei schwer verletzte .

Flavia de Sa aus Belo Horizonte befand sich gegen 12.30 Uhr mit ihrer Schwester in einem Boot in der Nähe , als der Felsbrocken ins Wasser krachte . « Wir hatten solches Glück» , sagt die Physiotherapeutin dem Radiosender CBN. 30 Sekunden vor dem Absturz hatte ihr Boot die Unfallstelle passiert. « Wir standen noch genau vor dem Felsen » , sagt sie. Dann gesch a h a lles so rasch. Die Augenzeugin bedauert : « Keiner der Passagiere trug eine Schwimmweste. Weil es halt nicht obligatorisch ist, zieht sie niemand über . Nur die Kinder in den anderen Booten hatten Schwimmwesten an. »

Nachdem die Tragödie geschehen war, reagierten die Menschen aus den anderen Booten sehr hilfsbereit. Viele näherten sich der Unglücksszene, die Flavia de Sa « wie ein Kriegs gebiet» beschreibt, um Verunfallte aus dem Wasser zu ziehen. « Es war sehr traurig. So viele Verletzte, einige mit offenen Brüchen » , sagt die Frau.

«Geht weg von dort!», schreit eine Frau. Sie versucht, die Menschen in den verunfallten Booten zu warnen. 20 Minuten / Twitter

Nicht alle waren sich der Gefahr bewusst

« Ich schaute auf den Felsen, da fielen schon einige kleine Steine » , erzählt Augenzeugin Andréia Mendonça aus Patos de Minas dem Portal «O Globo» . Sie habe sogar den Bootsführer darauf angesprochen. Dieser meinte , es sei en « nur ein paar Kieselsteine» . Als Mendonça wieder den Blick zum Felsen richtete, fiel er bereits hinunter. «Es war eine schreckliche Szene».

Rovilson Teixeira arbeitet seit sechs Jahren mit Schnellbooten auf dem Lago de Furnas. Am Sonntag besuchte er seinen Neffen, der eines der Boote steuerte, als sich der Felsbrocken löste. « Der Stein fiel auf die Seite von Romildos Schnellboot, das wegen der Welle, die sich bildete , kenterte . Als der Block fiel, warf er viele Menschen um » , erzählt Rovilson dem Portal «O Tempo» . Der 32-jährige Romildo Teixeira ka m m it zwei Schnittwunden am Kopf ins Spital.

Videos, in denen Passagiere anderer Boote zu hören sind, wie sie die Verunglückten zu warnen versuchen, gehen viral. « Dieser Block löst sich ! Leute, raus da !» , schreit eine Frau. « Es fallen v iele Steine ... um Gottes w illen, lauft, los!», ist eine andere Stimme zu hören. Auch die Aufnahme von Flávio Freitas im März 2012 wird derzeit rege kommentiert. Der Arzt hatte zu einem Foto geschrieben, das einen langen senkrechten Riss in der Felswand über dem Wasser zeigte.

1 / 5 Die Feuerwehr von Minas Gerais veröffentlichte kurz nach dem Unfall Bilder der Rettungsaktion. Corpo de Bombeiros Minas Gerais In dem Video ist zu sehen, wie ein Teil von der Felsmauer wegbricht … Screenshot/Youtube … und vornüber ins Meer auf die dort treibenden Boote kracht. Screenshot/Youtube

Auf die Frage, ob die Boote überhaupt eine Bewilligung hatten, um auf dem Stausee zu fahren, wollte der Kommandant der Feuerwehr von Minas Gerais, Edgard Estevo , nicht eingehen: « Diese Frage muss die brasilianische Marine beantworten. Sie sind diejenigen, die über die Zulassung der Schiffe entscheiden » , sagt er. Die Information liege ihm zurzeit nicht vor.

Die brasilianische Marine, die sich an der Rettungsaktion beteiligte, kündigte eine Untersuchung an, um die Unglücksursache zu ermitteln. Der Gouverneur von Minas Gerais äusserte sich via Twitter zu einer möglichen Ursache für die Tragödie: «Wir erleben in unserem Bundesstaat heute den Schmerz einer Tragödie, ausgelöst von den schweren Regenfällen, durch die sich eine Felswand am Furnas-See in Capitólio löste», schrieb Romeu Zema. In dem Bundesstaat hatte es zuletzt wie im nordöstlich angrenzenden Bahia teilweise heftig geregnet.

Mittlerweile wurden Taucher zu dem rund 400 Kilometer nördlich der Millionen-Metropole São Paulo gelegenen See geschickt, dessen Canyons ein beliebtes Ausflugsziel in der Region sind. Der grossflächige Furnas-Stausee im Rio Grande ist auch als «Meer von Minas» bekannt.