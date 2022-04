Panzer, Munition, Raketen: So viele Waffen hat der Westen bereits an die Ukraine geliefert

In der Bildstrecke erfährst du technische Details zu den gelieferten Waffen.

20 Minuten zeigt, welche Länder was schicken.

Rund 30 andere Nationen liefern bereits Waffen und andere Kriegsgüter an die Ukraine.

In Deutschland wird aktuell das Liefern schwerer Waffen an die Ukraine diskutiert.

Seit dem 24. März tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Westliche Länder hüten sich vor einer direkten Konfrontation, um keinen dritten Weltkrieg zu provozieren. Diverse Länder liefern aber Waffen an die Ukraine – am Dienstag gab Deutschland die Lieferung von 50 Flugabwehrpanzern bekannt, weitere könnten folgen.