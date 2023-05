Wäschetrockner: So findest du das perfekte Tumbler-Programm

So ein Wäschetrockner ist etwas Praktisches: Man muss die Wäsche nicht einzeln aufhängen, sondern kann sie direkt als ganzes trocknen lassen. Allerdings kannst du nicht nur bei der Wäsche einiges falsch machen , sondern auch beim Trocknen: Bei falscher Anwendung kann darin gerne mal ein Kleidungsstück zusammenschrumpfen und empfindlichere Textilien können schneller kaputt gehen. Das liegt meist an der Temperatur: Je nach Gerätetyp können die Tumbler bis zu 125 Grad heiss werden.

Früher konnte man bei den meisten Wäschetrocknern nur eine Zeit und eine Temperatur eingeben – und dann auf das Beste hoffen. Moderne Geräte haben eine Reihe von Spezialprogrammen, die auf Kleidungsstücke aller Art abgestimmt sind und können je nach Restfeuchte die richtige Temperatur und Laufzeit anpassen. So kannst du in neueren Tumblern sogar Wolle und Seide trocknen. Aber wofür sind eigentlich all die Spezialprogramme?