Forschende haben von April bis Juni 2020 rund 350 Oberflächenproben von Türgriffen zu Geschäften, Deckeln von Abfallkübeln, Tastaturen von Geldautomaten und Tanksäulen sowie roten Knöpfen an Fussgängerübergängen getestet. In 29 Proben wurde das Coronavirus nachgewiesen. Doch die Konzentrationen waren so klein, dass die Wissenschaftler auch das Risiko einer Übertragung durch solche kontaminierte Oberflächen als klein einschätzen. Wie Timothy Julian von der Eawag Abteilung für Umweltmikrobiologie sagt, liegt die Chance bei «unter 5 von 10'000 Fällen».