Schutzbauten, Alarmsystem, Rodungen : So wappnet sich Mitholz für die Räumung der Munitionsrückstände

Der Bund hat einen groben Plan zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz erarbeitet. Es gibt viel zu tun – insbesondere vor der eigentlichen Räumung.

Bis 2030 müssten alle Bewohnerinnen und Bewohner aus der Gefahrenzone an einen sicheren Ort umziehen, damit ab 2031 die eigentliche Räumung der Munitionsrückstände während rund zehn Jahren erfolgen kann.

Ab 2025 müssen in Mitholz die ersten Häuser geräumt werden.

In diesen Tagen startet das erste Baubewilligungsverfahren für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz.

In Sachen Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz geht es voran: Bis Ende September wird das erste Baubewilligungsverfahren gestartet, wie das Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Donnerstag mitteilte. Bis zur eigentlichen Räumung (ab 2031) werden vornehmlich Arbeiten ausgeführt, die das Explosionsrisiko beziehungsweise die Auswirkungen einer Explosion senken oder die Haupträumung vorbereiten. Nachfolgend die wichtigsten Teilschritte: