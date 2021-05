Umfrage bei 20-Minuten-Radio - So war euer erster Kuss

20-Minuten-Radio hörst du kostenlos über unsere App, DAB+ in Zürich, Bern, Thun, Biel, St. Gallen, Basel und Luzern sowie über UKW in der Region Zürich auf 93,0 und 105,0.

«Frau36» kommentierte: «Es war mit 14, mit einem Mann aus der Dominikanischen Republik. Er hiess Pipio und es passierte neben einer Bananenplantage.» Sie habe immer gesagt, dass der erste Kuss besonders sein müsse, und so sei es dann auch gewesen. «Bis heute hab ich ihn nicht vergessen und mit 99 weiss ich ihn ganz sicher immer noch. Ich frage mich sogar, was ‹mein› Pipio heute, nach fast 23 Jahren, so macht und wie es ihm geht.»

Von grossartig zu grausig – ihr habts bestätigt

Der erste Kuss ist aber längst nicht für jeden und jede das Ticket ins Wunderland. Wie schon in Moe und Freezys Strassenumfrage, war auch in den Kommentarspalte von negativen Erlebnissen die Rede. «El Züngelito» erinnert sich ungern an den ersten Knutscher, «denn dieser war wirklich nicht schön. Die immer wiederkehrenden Bewegungen der Zunge dieser Person haben mich in erster Linie völlig irritiert.» «Single» weiss schlechtweg gar nichts mehr vom ersten Kuss, erinnert sich «nur noch an den letzten» und meint: «Lang ists her».