Rennfahr-Kollege Dominique Aegerter - «So was ist sehr schlimm – da gibt es keine grossen Worte»

Der tragische Tod des Schweizer Motorradrennfahrers Jason Dupasquier machte schnell die Runde. 20 Minuten erreichte Rennfahr-Kollege Dominique Aegerter kurz vor einem Rennen. Der Berner fährt aktuell in der Superbike-Weltmeisterschaft im portugiesischen Estoril. Der 30-Jährige sagt: «Ich habe es erst gerade erfahren. Meine Anteilnahme geht an Familie und Freunde. So was zu hören, ist sehr schlimm. Da gibt es keine grossen Worte.»

Mehr konnte Aegerter nicht sagen, da er sich auf das anstehende Rennen konzentrieren musste. Auch in Mugello, wo Dupasquier gestürzt war, wurden die Rennen am Sonntag fortgesetzt. Der 19-jährige Romand war am Samstag in der Moto3 gestürzt, wurde schwer verletzt und wurde ins Spital von Florenz verlegt. Dort wurde er in der Nacht auf Sonntag operiert, erlag aber im Lauf des Tages seinen Verletzungen.