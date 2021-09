Tierische Attacken - So wehren sich Krakenweibchen gegen Belästigung

In Jerveis Bay, einer Krakenmetropole südlich von Sydney, haben Forschende um den Biologen Peter Godfrey-Smith von University of Sydney eine Entdeckung gemacht. Sie beobachteten, wie einige Vertreter der Art Octopus tetricus tetricus immer wieder Sedimente, Tang oder Muschelschalen durch das Wasser schleuderten und dabei auch Artgenossen trafen – und das absichtlich, wie nun klar ist.

Zehnmal nach Männchen geworfen

Über die Jahre filmte das Team um Godfrey-Smith viele solcher Wurfszenen. Die Auswertung des Materials zeigte, dass es durchaus Unterschiede zwischen den Würfen gibt. So zeigte etwa eine Aufnahme aus dem Jahr 2016, wie ein Weibchen zehnmal bewusst auf ein Männchen abzielte, das sich offensichtlich paaren wollte: Fünfmal traf das Weibchen. Viermal versuchte das Männchen auszuweichen, was ihm aber nicht immer glückte. Nur zweimal brachte er sich rechtzeitig in Sicherheit, schreiben die Forschenden in einer Vorabstudie.