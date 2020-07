«Teilweise genehmigt»

So weit wie dieser Corona-Impfstoff war noch keiner

Der Live-Tracker der «New York Times» zeigt, wie weit die Entwicklung der Impfstoff-Kandidaten vorangeschritten ist. Nun wurde zum ersten Mal ein Präparat als genehmigt gelistet. Was das heisst.

Gibt es nun einen ersten Impfstoff oder nicht?

Was weiss man über den Impfstoff?

Hat das Präparat Nebenwirkungen?

Laut den Studienautoren wurden alle drei Dosierungen gut vertragen. So wurden in den ersten 28 Tagen nach der Impfung keine schwerwiegenden unerwünsch­ten Ereignisse gemeldet, wie es in der Studie heisst. Leichtere bis mittelschwere Reaktionen waren jedoch häufig. Dazu gehörten Schmerzen an der Injektionsstelle (54 Prozent), Fieber (46 Prozent), Müdigkeit (44 Prozent), Kopfschmerzen (39 Prozent) und Muskelschmerzen (17 Prozent).

Wie bewerten unbeteiligte Fachleute den Impfstoff?

Anders sieht das Hana M. El Sahly vom Baylor College of Medicine in Houston, Texas. In einem Kommentar im «New England Journal of Medicine» übt sie unter anderem Kritik an der der gewählten Impfstofftechnologie. So nutzen die Forscher das Adenovirus Ad5, um den Impfstoff in den Körper zu schleusen. Der Erreger, ein Erkältungsvirus, löst in den meisten Fällen Symptome in den oberen Atemwegen aus. Viele Menschen dürften mit ihm oder anderen Adenoviren schon in Kontakt gekommen ein, was zu einem Problem werden kann.