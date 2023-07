Teure Grundzutat: So wenig Avocado enthalten die Guacamole-Dips der Grossverteiler

Mit ein Grund für den Hype ist die Hauptzutat Avocado. Diese gilt nämlich als gesund und zugleich lecker. In vielen Guacamole-Fertigprodukten fehlt die eher teure Zutat jedoch zu grossen Teilen.

Guacamole ist voll im Trend. Der grüne Brei zählt zu den beliebtesten Dips und fehlt an kaum einer Party. Im Gegensatz zu vielen anderen Dips gilt Guacamole aufgrund der Hauptzutat Avocado auch als gesund – könnte man meinen.

Günstige Zutaten statt Avocado

So kommt die «Old El Paso Guacamole» von Coop auf einen Anteil von 13,6 Prozent Avocado, der «Pancho-Villa-Guacamole-Dip» von Migros auf 14 Prozent. Selbst in mexikanischen Spezialgeschäften ist der Anteil von Avocado in Guacamole nicht höher – im Gegenteil: Die «Salsa Guacamole» der Marke Herdez kommt gerade einmal auf einen bescheidenen Anteil von fünf Prozent Avocado.