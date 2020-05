Corona-Krise

So wenig Fahrzeuge sind noch auf Schweizer Autobahnen unterwegs

Die Corona-Krise verändert unser Leben in allen möglichen Bereichen, auch die Schweizer Strassen bleiben momentan ziemlich leer. Dies zeigen Veröffentlichungen des Bundesamts für Strassen ASTRA.

Restaurants schlossen, die Coiffeure mussten ihre Türen schliessen und das Einkaufen ennet der Grenze wurde untersagt. Der Lockdown in der Schweiz brachte das öffentliche Leben seit Mitte März praktisch zum Erliegen. Auch auf den wichtigsten Strassenverkehrsachsen hat sich der Lockdown bemerkbar gemacht. So brach der Verkehr am San Bernardino um fast 80 Prozent ein, wie Watson unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Bundesamts für Strassen (Astra) berichtet.

Fahrten erreichen am Sonntag den Tiefstand

Wie schon länger bekannt ist, war das Tessin einer der Kantone, den die Corona-Krise am härtesten traf, das hat Auswirkungen auf den Gotthard- und den San-Bernardino-Tunnel. Bereits vor den grösseren Massnahmen des Bundesrats verzichteten viele auf eine Reise ins Tessin. Noch auffälliger wird es dann ab dem Lockdown. Die Fahrten erreichen am Sonntag jeweils den Tiefstand obwohl dieser Tag sonst bekannt für sein hohes Verkehrsaufkommen ist. Und wer jetzt denkt, dass sich mit Ostern wieder alles geändert hat, der täuscht sich. Denn am Ostersonntag kam es zu einem Minus von 97 Prozent. An diesem Tag passierten nur gerade 784 Fahrzeuge den Gotthard-Tunnel.