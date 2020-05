Massiver Einbruch

So wenig Passagiere gab es am Flughafen Zürich zuletzt 1952

Das Besucheraufkommen am Flughafen Zürich ist in­fol­ge der Corona-Pandemie zusammengebrochen. 26’913 Passagiere sind im April über den Flughafen Zürich geflogen.

Letztmals seien 1952 so wenige Passagiere in einem Monat über den Flughafen Zürich gereist. Dies war vier Jahre nach dem Umzug des Flughafens von Dübendorf nach Kloten.

Luftfahrtbranche im Sturzflug

Schuld am Einbruch sind nicht allein die Notmassnahmen des Bundesrates zur Eindämmung der Seuche sondern insbesondere der Sturzflug der Luftfahrtbranche wegen der global verhängten Reisesperren. So hat etwa die Hauptkundin Swiss nur noch ein Minimalangebot an Flugzeugen in Betrieb.