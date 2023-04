Ende der Wintersaison: So wenig Schnee wie noch nie – doch eine Region profitierte

1 / 4 Grüne Pisten in Skigebieten: Dieser Anblick prägte die Skisaison 2022/23 grösstenteils. 20min/Matthias Spicher Dies führte auch zu einem Rückgang der Gäste in den Skigebieten. 20min/Matthias Spicher Im Berner Oberland wurde in dieser Saison ein Rückgang von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr registriert. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Trotz wenig Schnee blieben die Lawinenunglücke laut dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut annähernd gleich hoch.

Die meisten Kantone hatten weniger Gäste als in der letzten Wintersaison.

Auch die Unfälle nahmen vereinzelt zu, trotz weniger Schnee.

Eine schwierige Wintersaison 2022/23 geht zu Ende. Es mangelte vor allem in den mittleren Lagen an Schnee. Trotz des Schneemangels hielt sich der Rückgang bei den Gästezahlen in Grenzen. Skigebiete in grosser Höhe und mit viel technischer Beschneiung konnten profitieren, wie SRF schreibt. Was die Unfallzahlen betrifft, zeichnet sich noch kein einheitliches Bild ab, einige Spitäler melden jedoch starke Anstiege. Trotz wenig Schnee blieb die Zahl der Lawinenunglücke laut dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut annähernd gleich hoch.

Was den Schneefall betrifft, bestätigt das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut, dass es dieses Jahr historisch wenig Schnee gegeben hat. In den höheren Lagen sei der Schnee spät gefallen, es gab seit 50 Jahren nicht mehr so wenig Schneefall. Was die Skigebiete in mittleren Lagen (1000-2000 M. ü. M.) betrifft, gab es sogar noch gar nie so wenig Schnee. Im Flachland gab es nur vereinzelt Tage, an denen eine geschlossene Schneedecke lag, so SRF weiter.

Tessin verzeichnet 69 Prozent mehr Gäste

Wie Zahlen von Seilbahnen Schweiz zeigen, wurden bis Ende März 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode 13 Prozent weniger Gäste verzeichnet. Dazu müsse aber gesagt werden, dass es sich letztes Jahr um eine Rekord-Saison gehandelt habe, so der Verband der Schweizer Seilbahnen. Schaut man sich die einzelnen Regionen an, so sind die Zahlen ungleich verteilt. Das Wallis verzeichnete sechs Prozent weniger Gäste, Graubünden neun Prozent weniger. Im Berner Oberland war es gar ein Minus von 19 Prozent. Das Tessin hat hingegen kräftig zugelegt. Der Kanton im Süden konnte im Vergleich zum letzten Jahr 69 Prozent mehr Gäste verzeichnen.

Was die Unfallstatistik betrifft, wurden schweizweit noch keine Zahlen erfasst. Trotz weniger Schnee meldet das Kantonsspital Chur aber etwa ein Viertel mehr Wintersport-Unfälle bis Ende März. Auch die Zahl der schweren Unfälle hat zugenommen. Diese Zahlen sind jedoch nicht für die ganze Schweiz aussagekräftig. So meldete das Spital in Interlaken einen leichten Rückgang, wie SRF schreibt. Auch die Lawinenabgänge mit Todesfolge blieben etwa gleich hoch wie im letzten Jahr. Dies ist auch auf die instabilen Schneedecken in den Hochalpen zurückzuführen.