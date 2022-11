Erneuerbare Energie: So wenig Solarstrom liefert deine Gemeinde

Nicht, wenn man eine neue Untersuchung zum Anteil des Solarstroms in Schweizer Standardprodukten betrachtet: Im Schweizer Standard-Strommix (siehe Kasten) spielt der Solarstrom noch kaum eine Rolle. «Der Solarstrom hat in der Grundversorgung ein Mauerblümchendasein», schreibt die Klima-Allianz Schweiz .

Vielerorts null Solarstrom

Sie hat zusammen mit dem Stromvergleichsdienst My New Energy die Daten erhoben. Eingeflossen sind die Ergebnisse in die Online-Karte «Stromlandschaft Schweiz» (rechts auf «Wieviel Solarstrom steckt im Schweizer Standard?» klicken). Sie zeigt den Sonnenstromanteil im gelieferten Standard-Mix der jeweiligen Gemeinde. Die meisten Konsumenten beziehen in der Schweiz den Standard-Strommix ihres jeweiligen Wohnorts.