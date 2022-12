WM 2022: So wenig Tore wie seit 92 Jahren nicht – ungefährliches Belgien out

Am Donnerstag standen die nächsten Entscheidungen an. Belgien, die Weltnummer zwei, muss bereits nach Hause fahren. Das torlose Unentschieden gegen Kroatien reichte den Roten Teufeln nicht. Den Gruppensieg holte sich Marokko mit dem 2:1-Sieg über Kanada. Japan holte sich mit dem Sieg über Spanien den ersten Platz in der Gruppe. Deutschland musste wie 2018 bereits nach der Vorrunde die Segel streichen.