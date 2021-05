Schweizer Start-up «Rready» will mit digitalen Briefkästen die Innovationskultur fördern

Wie der Arbeitspsychologe Hartmut Schulze sagt, fördere das Verfolgen eigener Ideen in Unternehmen die Motivation.

Entstanden sind so etwa bei der Swisscom viele Projekte und Start-ups.

Das Schweizer Start-up Rready will die Innovationskultur bei Unternehmen fördern.

Viele träumen davon, aus ihrer Idee ein Start-up zu gründen. Doch nur eine Idee zu haben, reicht in der Regel nicht aus. So geht es letztlich um die richtige Umsetzung der Idee.

Wie schwierig das ist, sieht man derzeit wöchentlich in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen»: Nach einem Shitstorm mussten die Gründer der « Pink Gloves » ihre Idee wegen der wenig durchdachten Umsetzung wieder einstampfen.

Auch Arbeitnehmende, die ihre Ideen intern in der Firma weitertreiben wollen, stossen schnell an Grenzen: Entweder kommt man mit der Idee nicht bis zum Chef durch oder weiss gar nicht, ob die vermeintliche Innovation überhaupt Potential für den grossen Wurf hat. Das neu gegründete Schweizer Start-up Rready will das nun ändern.