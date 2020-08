Keine Chance für Mogler

So werden Cheater in Online-Games gejagt

Der 24-jährige Mohamed Al-Sharifi kann Betrüger nicht leiden. Daher hat er sich eine eigene Online-Armee aufgebaut, mit welcher er erbarmungslos hinter Cheatern in Videogames her ist.

Eines der jüngeren Beispiele solcher Cheater flog im Mai beim Game «Valorant» von Riot Games auf. Dort hatten Spieler einen Fehler im Spiel-Code dazu ausgenutzt, das Spiel geradezu zu hacken und die Spielregeln anzupassen. In diesem Fall war es Riot Games möglich, den Fehler im System zu erkennen und rasch zu beheben. Der Cheat kann seither also nicht mehr angewendet werden.

«Ich hasse Cheater einfach generell»

Schwarzmarkt für Cheats

Dieser Erfolg war es, der Al-Sharifi dazu anspornte, sich immer eingehender mit dem Thema zu befassen und nicht nur gegen einzelne Betrüger, sondern gegen das ganze Cheater-Ökosystem vorgehen zu wollen. Denn bei Schummlern handelt es sich nicht immer um unschuldige Jugendliche, die einmal einen bekannten Cheat-Code, den sie im Internet gefunden haben, in ein Game eingeben. Viel eher existiert ein ganzes Business, in welchem Cheat-Codes und -Programme für viel Geld auf dem Schwarzmarkt angeboten und verkauft werden.

5000 Mitglieder

Wie viel ein Chat-Code oder -Programm kostet, kann stark variieren. So können gewisse Cheats bereits für wenige Dollar erworben werden, kompliziertere oder elaborierte Programme können aber auch mehrere hunderte oder sogar tausende Dollar kosten. Ausserdem gibt es sogenannte Cheat-Abos, welche täglich, wöchentlich oder monatlich bezahlt werden können. So existierte beispielsweise ein «Valorant»-Cheat, für welchen man 15 Euro pro Tag, 70 Euro pro Woche oder 150 Euro pro Monat bezahlen konnte. Rund 10’000 Gamer hatten diesen Cheat abonniert, bis der GameDoc ihm ein Ende setzte.

Mittlerweile ist der GamerDoc für zwei verschiedene Discord Server verantwortlich. Beide haben zusammengerechnet rund 5000 Mitglieder. Immer wieder werden dort Spieler gemeldet, die dabei erwischt wurden, wie sie in verschiedenen Spielen mogeln. Al-Sharifi und weitere Admins der Server beurteilen diese Meldungen schliesslich und entscheiden, ob sie die gemeldeten Fälle an die Unternehmen, die hinter den Games stehen, weiterleiten möchten.

Todesdrohungen und Auftragskiller

Al-Sharifi ist aber auch nach wie vor selbst aktiv auf der Suche nach Betrügern. So ist er beispielsweise in vielen Cheater-Foren angemeldet, in welchen er sich als Käufer ausgibt. Die so erworbenen Cheats leitet er dann an die Game-Firmen weiter. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass gewisse Cheat-Entwickler sich direkt bei ihm gemeldet hätten, um andere Cheat-Entwickler anzuzeigen und aus dem Rennen zu stossen.