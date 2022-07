TCS Camping-Kolumne: So werden die Campingferien mit deinem Hund zum Erfolg

Nicht vergessen, es gibt Menschen, die grossen Respekt oder gar Angst vor Hunden haben. Sie werden dir dankbar sein, wenn du das respektierst und den Hund an der Leine führst und auch auf der Parzelle an der Leine hältst.

Tipp: eine Bodenhalterung einpacken, so kannst du die Leine auf der Parzelle sicher befestigen, ohne dass etwas umstürzt, wenn dein Hund plötzlich etwas unruhig wird und an der Leine zieht.

Gassi-Gehen: ausserhalb des Campingplatzes oder an dafür vorgesehen Orten

Achte darauf, dass dein Hund nicht unbeaufsichtigt in ein Gewässer auf dem Campingplatz geht. Frag am besten an der Rezeption, ob es einen speziellen Hundestrand gibt.