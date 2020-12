Die Firma Galliker Transport AG übernimmt die Impflogistik in 15 Kantonen. In gekühlten Kleintransportern werden die Impfdosen an die Impfzentren geliefert.

Die Schweiz macht sich bereit für den Impfstart. Erste Kantone beginnen bereits im Dezember, der Kanton Luzern startet am Mittwoch . Nach einer ersten Lieferung von 107’000 Dosen sollen ab Januar monatlich 250’000 Impf-Kits von Pfizer/Biontech an die Armeeapotheke geliefert werden, sagt Daniel Aeschbach von der Armeeapotheke. Die Verteilung des Impfstoffs unterliegt den Kantonen und bedeutet einen grossen logistischen Aufwand.

In Kantonen, die diesen Aufwand nicht selbst stemmen können, kommen private Logistikdienstleister zum Einsatz. Die Firma Galliker Transport AG mit Sitz in Altishofen LU übernimmt die Auslieferung in 15 Kantonen, unter anderem auch in der Zentralschweiz. Galliker hat bereits 20 Jahre Erfahrung in der Lagerung und beim Transport von Medikamenten. «Es ehrt mich sehr, dass wir das Vertrauen der Kantonsregierungen geniessen», sagt Geschäftsführer Peter Galliker.