Handy-Kinder: So werden Ferien trotzdem erholsam

Digitale Auszeit vorbereiten «Gerade für Jugendliche kann es natürlich ein Riesenstress sein, wenn sie sich eine Woche auf Social Media nicht melden. Kündigt man das seinen Freunden an, hat man diesen Stress nicht. Man kann in den Ferien ja trotzdem Fotos schiessen und sich überlegen, was man postet – geht aber erst nach den Ferien wieder online.»

Bündeln

«150 Mal am Tag 30 Sekunden aufs Handy zu schauen, ist viel ungesünder, als wenn man bewusst eine Stunde pro Tag alles erledigt, was man will. In den Ferien kann man etwa nach dem gemeinsamen Ausflug von 17 bis 18 Uhr Handyzeit machen, damit jeder das erledigen kann, was er will.»