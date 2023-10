So werden Gagen von Influencer wirklich berechnet

Diese wurden auch in diesem Jahr verliehen, was ein Online-Portal dazu bewegte, die Gagen der Siegenden zu evaluieren. (Symbolbild)

In ihren Videos und Beiträgen gewähren Influencerinnen und Influencer oftmals intime Einblicke in ihr Leben. Dass sich dahinter ein Geschäftsmodell verbirgt und sich damit gutes Geld verdienen lässt, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch wie viel ist es denn effektiv pro Post? Eine Frage, die viele brennend interessiert und der die Personen hinter der Plattform Casino.ch mithilfe des Online-Tools «Instagram Money Calculator» nachgegangen sind . Demnach soll Nicolas Huber, der beste Sport-Content-Creator der Schweiz, sich über 3627 Franken pro Post freuen können und somit der bestbezahlte im Business sein. Eine Auswertung, die bei Expertinnen und Experten in der Branche für Stirnrunzeln sorgt.

«Es ist bedauerlich zu sehen, wie Behauptungen im Bereich des Influencer-Marketings aufgestellt werden, ohne die notwendige Expertise oder die erforderlichen Hintergrundinformationen für Gagenberechnungen zu haben», kritisiert Fabian Plüss. Er ist Co-Founder von Kingfluencers, der grössten Schweizer Agentur in dem Bereich. Die Beträge seien surreal und viel zu tief. Solche falschen Darstellungen würden der Wahrnehmung und Professionalität des Marktes schaden und die Creators in ein dilettantisches Licht rücken. Alle genannten Influencerinnen und Influencer würden deutlich höhere Gagen erhalten – und das verdientermassen – wie Plüss betont.

Darauf kommt es bei den Influencer-Gagen an

Dass ausgerechnet seine Preisverleihung, die Smile Swiss Influencer Awards , für diese Berechnung als Aufhänger genutzt werden, macht ihn wütend. Diese sollen die Leistung und die harte Arbeit hinter den Inhalten der Influencerinnen und Influencer würdigen und keine Unsicherheiten schüren. «Ich treibe den offenen Austausch in der Branche voran und kämpfe für die Wahrnehmung der gesamten Berufsgruppe», sagt Fabian Plüss und verrät, worauf es bei der Berechnung der Gagen effektiv ankommt. So hätten folgende Punkte Auswirkungen:

Ein Limit für Influencer-Honorare gibt es nicht

Die Schweizer Influencerinnen Mimoza, Ardiana Lekaj und Mirlinda Lajqi kommen allesamt im Ranking vor. Deren Manager zeigt sich ebenfalls empört und streitet die Berechnungen der Plattform ab. «Wir in unserer Branche versuchen in den letzten Jahren, mit viel Arbeit und Leidenschaft für die Professionalität und Seriosität zu sorgen und diese auszubauen», meint Ilia Shayesteh von Aims-Management. Solche Auswertungen seien irreführend. Doch wie viel seine Klientinnen pro Post effektiv verdienen, verrät er nicht. Dies offenzulegen, sei aus seiner Sicht ein Einschnitt in die Privatsphäre. Die Lohnabrechnung habe in den Medien nichts verloren.