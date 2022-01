Kostenpflichtige Parkplätze – «So werden Kunden geschröpft»

Nach seinem Skitag in den Flumserbergen fand er eine Übertretungsanzeige an der Frontscheibe seines Autos auf.

Die Flumserberge haben seit Oktober 2021 bei den Bergbahnen eine sogenannte Parkplatzbewirtschaftung eingeführt. Will heissen: Parkieren kostet neu etwas. Acht Franken pro Tag, fünf Franken bis vier Stunden.

«Das geht gar nicht, dass man den Kunden so das Geld abknöpft», nervt sich News-Scout Stefan L. aus Winterthur. Das sei alles andere als kundenfreundlich. Nach einem Skitag am 20. Dezember fand er auf dem Parkplatz der Bergbahnen eine Übertretungsanzeige auf der Frontscheibe seines bei der Talstation Tannenboden parkierten Autos. Kostenpunkt: 40 Franken.

Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er den Parkplatz hätte bezahlen müssen. «Nirgends war eine Parkuhr oder ein Hinweis auf eine Parkgebühr zu sehen. Einzig beim Dorfeingang, ganz unten bei Tannenheim, war ein Hinweisschild angebracht», so der News-Scout. Das Hinweisschild sei jedoch unglücklich formuliert gewesen. «Für mich war nicht klar, dass alle Parkplätze kostenpflichtig sind», sagt er.

Kein Einzelfall

Er sei sicherlich nicht der Einzige gewesen, dem die Beschilderungen nicht aufgefallen sind. «Praktisch jedes zweite Auto hatte an diesem Tag eine solche Übertretungsgebühr auf der Autoscheibe», sagt der Winterthurer. Ein Gast habe den Zettel direkt zerrissen, ein anderer habe ihn an den Scheibenwischer eines anderen Autos geklemmt. «Wir alle haben so etwas noch nie erlebt», sagt er.