Erhalten hat sie Jordyn Huitema, Fussballerin bei PSG und Mitspielerin von Ramona Bachmann auf Instagram. In einer Story veröffentlichte sie die Hass-Kommentare, die ihr zu einem gemeinsamen Urlaubsfoto mit Freund und Bayern-Star Alphonso Davies geschickt worden waren. Dazu schrieb sie: «Wir werden nie das Gute in der Welt sehen, wenn alles, was wir voneinander sehen, unsere Hautfarbe ist.» Davies meinte, dass die Nachrichten absolut widerlich seien und sie oft solche Nachrichten bekämen.