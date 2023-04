Tag der guten Tat: Alles zur Zürcher Abgabestelle Reschteglück

Was tun mit Esswaren, die noch gut sind, aber im Detailhandel nicht mehr verkauft werden dürfen? Verwerten statt verschwenden! Hier setzt die Lebensmittelabgabe Reschteglück an.

Über hundert Mahlzeiten täglich

Laut von Arburg kommen die Grossverteiler und die anderen Unternehmen meist direkt auf die Stiftung zu und bieten ihre Spenden an. Die Produkte werden dann bei den Firmen abgeholt: «Für die Transporte kooperieren wir mit der Schweizer Tafel. Wir selbst übernehmen die Abholung nur bei kleineren Unternehmen», sagt von Arburg. Schliesslich landen die Lebensmittel in der Grossküche der Stiftung Pfarrer Sieber, die über Gefrier-, Kühl- und Lagerräume verfügt.

Auch du kannst helfen

«Im April, Mai und Juni erhalten wir immer ganz viel Spargel», so von Arburg. «So fein der auch ist – jeden Tag Spargeln zu essen, ist nicht so abwechslungsreich. Dann wird verarbeitet und eingefroren». Es seien vor allem die grossen Schweizer Supermarktketten, die mit der gespendeten Menge an Lebensmittel dafür sorgen, dass ganze Menüs erstellt werden können. Bei über hundert zu verpflegenden Personen, die sich allein an einem Abend zum Essen im Zürcher Gassencafé Sunestube oder in den Notschlafstellen einfinden, ein wichtiger Punkt.