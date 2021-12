Chaos im Testzentrum in Stans – «So werden wir das Virus nie wieder los»

So haben sich Personen im Corona-Testcenter an der Engelbergstrasse in Stans testen lassen und zum selben Test unterschiedliche Ergebnisse erhalten.

Testen, testen, testen – das galt einmal als Credo, wie sich die Pandemie in den Griff kriegen lässt. Was passiert, wenn diese Tests nicht fachgerecht durchgeführt werden, kann man diese Tage in Nidwalden beobachten: Ein Paar, das Covid-Symptome verspürte, fuhr am Dienstag vergangener Woche in Stans ins Testzentrum an der Engelbergstrasse, um einen PCR-Test zu machen. «Die Entnahme fand um 9.30 Uhr statt», sagt der Mann*, der aus beruflichen Gründen immer auf dem neusten Stand ist über die Massnahmen, die der Bundesrat im Kampf gegen Corona anordnet. Geschlagene drei Tage vergingen, bis in der Nacht auf Freitag um 1.19 Uhr endlich das Resultat seiner Partnerin per SMS eintraf. Die Erleichterung war gross, denn das Ergebnis war negativ. Die Freude währte allerdings nur kurz: Am Freitag um 10.21 Uhr traf vom selben Labor eine neue SMS ein. Diesmal jedoch war das Resultat desselben Tests positiv.