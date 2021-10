Sexuelle Belästigung – «So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen»

Am Samstagnachmittag fand «sonid» statt, ein Event für die Prävention von sexueller Belästigung.

Am Samstagnachmittag fand im Basler Jugendzentrum Purple Park mit «sonid» (so nicht) ein Event für die Prävention von sexueller Belästigung statt. Die beiden jungen Baslerinnen Adina Fahl und Vanessa de Vries entwickelten «sonid» aus einem Schulprojekt. Laut Adina Fahl wollten sie den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, sich zum Thema zu unterhalten und Betroffenen einen Austausch zu ermöglichen. Das Event richtete sich laut den Organisatorinnen an eine eher jüngere Zielgruppe zwischen zwölf und 25 Jahren, doch es sei jede Generation willkommen gewesen.