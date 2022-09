Krankenkassen-Prämien: So will Alain Berset die Krankenkassenprämien senken

Der Bundesrat will die Prämienbelastung für die Menschen in der Schweiz dämpfen.

Die Gesundheitskosten in der Schweiz explodieren – das spiegelt sich auch in den hohen Krankenkassenprämien wider. Der Bundesrat will deshalb die Kosten im Gesundheitswesen dämpfen, damit auch die Prämien günstiger werden. Im zweiten Massnahmenpaket sieht er deshalb vor, ein Netzwerk zur koordinierten Versorgung zu fördern. Dieses soll Gesundheitsfachpersonen zusammenbringen und medizinische Betreuung aus einer Hand anbieten. Alle Leistungen, die im Rahmen dieses Netzwerks erbracht werden, sollen zentral vom Koordinationszentrum abgerechnet werden.