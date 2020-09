Am Dienstag steht in Deutschland das nächste Treffen der Länderchefs mit Angela Merkel an. Die Bundeskanzlerin berät mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über neue Corona-Regelungen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Coronavirus-Infektionen bundesweit seit Monaten am Steigen sind. Zuletzt übertraf die Zahl der Neuinfektionen mehrmals die 2000er-Marke – zuvor war das letztmals am 23. April der Fall.